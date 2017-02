Gustavo Garzón se separó tras 15 años de matrimonio: "Me costó mucho"

Sus palabras fueron: "Nos separamos en noviembre. Fue un proceso y si bien no hubiera querido que terminara una relación de 15 años, no me gusta sostenerla si desaparece lo esencial".





"Estoy procesando esta cuestión porque me cuesta llevar adelante mi vida solo. No es sencillo pero prefiero esto antes que mantener una relación por comodidad. Con Romina nos amamos mucho pero se apagó la llama del amor", contó angustiado el actor de "Casa Valentina".





Para completar su explicación sobre la ruptura, relató: "Me costó mucho pero logré separarme. Estoy conforme con la decisión porque si no hubiera podido hacerlo, no me sentiría bien conmigo mismo. Se me complicó un poco la vida pero tengo el corazón en paz".









confirmó en una entrevista con la revista Pronto que