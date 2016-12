Guillermo Francella le dijo no a Hollywood por no saber inglés a la perfección

Guillermo Francella es un actor multifacético que supo hacer reír desde sus programas de TV y conmover con sus actuaciones en películas como "El secreto de sus ojos", entre otros grandes papeles.





Sin embargo, su falta de dominio del idioma inglés lo hizo retroceder ante algunas propuestas importantes.





Y el propio actor no lo desmintió y aclaró por qué le dijo no al atrapante mercado de Hollywood.





"Ocurre que no domino el inglés tanto como para poder actuar, y eso me frena bastante. Si tuviera la oportunidad de hablar fluidamente, creo que me animaría un poco más", explicó el actor.







"Yo hablo inglés, pero tengo miedo, porque mientras pienso cómo digo el texto, puedo perder naturalidad", agregó.