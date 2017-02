Guido Kaczka sobre Fabián Schultz: "Por supuesto que le pido disculpas"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Un curioso episodio se dio al aire hace unos días en el ciclo "Las puertas" que conduce Guido Kaczka . El conductor, al presentar un participante, lo relacionó con el parecido físico de Fabián Schultz , el ex policía y cantante. Sin embargo, Guido dijo al aire en ese momento que Shultz "había muerto", reiterándolo varias veces.





Primiciasya.com se comunción con Schultz quien se mostró indignado por lo que dijo al aire el animador y contó el drama que le generó ese comentario.







"Estoy por sacar mi nuevo disco y hay momentos que por más que me llamen no atiendo el teléfono. No soy de conectarme por celular a las redes sociales y lo hago desde la computadora y justo estuve 16 horas sin luz. Me fui de casa a hacer grabaciones y al otro día a la mañana, cuando volvió la luz, tenía lleno de mensajes privados en las redes preguntándome si estaba bien. Cuando pasó eso mi mamá no estaba en mi casa. Ella es hipertensa y tuvieron que llamar al médico hasta que pudieron ubicarme".





"Yo aclaré que estaba bien pero me llamó todo el mundo. ¿Cómo te va a alterar la vida una persona que tiene un micrófono y no sabe usarlo? Hay que tener cuidado con lo que uno dice. Lo aseguró de una forma tan contundente... Es algo muy delicado hablar de alguien que murió, no podes decirlo de esa forma", agregó indignado.





Y argumentó: "Al otro día en la radio dijo que se había confundido con Mitch. Él tenía bien en claro quien era yo, me conoce de una vez que nos cruzamos en el estudio hace años. Ahora me confundió con Mitch. No hay ningún contexto para decir lo que dijo. No le sigo los pasos a las entrevistas de Guido Kaczka pero la gente me contó lo que dijo en la radio, estoy en mi mundo. La verdad que me parece que merezco unas disculpas. Esto me perjudica laboralmente, quiero presentar mi nuevo disco, mirá si alguien lo escuchó y no me busca para contratarme por eso que dijo él".







Y cerró: "Me gustaría que él vea todos los comentarios de la gente en las redes para ver qué opinan de lo que dijo".





Primiciasya.com, en tanto, se comunicó luego con Guido Kaczka para que tenga el espacio para aclarar lo que pasó y el conductor se retractó de lo que dijo al aire.