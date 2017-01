Gritos y trompadas entre vedettes de la revista de Carmen Barbieri

La temporada teatral en Mar del Plata viene un tanto floja. Pero lo que sobra son los escándalos en los elencos de las compañía. Y en la "Gran Revista de Mar del Plata" hubo round de boxeo entre vedettes.



Alicia Barbasola relató en Intrusos que fue víctima de violencia por parte de su colega Adriana Chaumont y que la pelea se originó porque la grabó cuando fue a increparla.



"Primero nos separó Santiago Bal. Pero luego de hacer mi sketch, se quedó con bronca y me pegó una trompada", manifestó.

"Yo con Adriana no tenía nada, estaba todo bien. Pero no quiero que nadie me pegue. Terminemos con la violencia", manifestó.

"Es delicado porque yo estoy tratando de salir con terapia del tema de la violencia de género ", agregó.