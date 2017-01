Gritos e insultos: el escandaloso audio de Leo Rosenwasser a su ex mujer

A poco más de una semana de estar en boca de todos por una selfie que se tomó desnudo junto a su joven novia, Leo Rosenwasser volvió a ser noticia, aunque en esta oportunidad por un motivo que roza el escándalo: un audio revelado hoy por Intrusos en el que el ex VideoMatch le grita e insulta a su ex esposa en medio de una conflictiva separación.

"¿Qué te pensás, que soy pelo... yo? ¿Te pensás que soy pelo...? ¿Que no sé lo que pagás ahí? ¿Te pensás que soy pelo... yo? Yo te voy a dar cinco lucas la semana que viene para ese alquiler. No me importa lo que te cobra la mina. ¡Me importa tres carajos lo que te cobra la mina! Y mil quinientos pesos para los chicos y te vas a tener que arreglar", señala Rosenwasser en el inicio del mensaje que le envió a Raquel Bermúdez, la mujer con quien estuvo casado durante 22 años.

Además de los insultos, el audio llama la atención por el tono que utiliza el comediante, quien a medida que transcurre el mensaje comienza a elevarlo. "¡Y van a ir a un colegio público o no van a ir a ningún lado! ¡Pedazo de pelo...! ¿Te pensás que soy bol... yo?", agrega luego.

La separación de Rosenwasser salió a la luz, precisamente, en el momento en el que él decidió publicar en su cuenta de Twitter la mencionada selfie en donde se lo puede ver junto a Valeria Dollagaray, su novia 22 años menor que él. Allí, en ese tuit, escribió: "¿Dónde está escrito que uno tiene que vivir sufriendo y no puede separarse y volver a empezar?

Embed DONDE ESTA ESCRITO QUE UNO TIENE QUE VIVIR SUFRIENDO Y NO PUEDE SEPARARSE Y VOLVER A EMPEZAR ? pic.twitter.com/gTsTkQ7lxL — LEO ROSENWASSER (@LeoConectado) 16 de enero de 2017