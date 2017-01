Greta Rodríguez: "Susana me dijo que iba a renovar a todo su equipo y se demostró al aire que no fue así"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





"A veces hacer bien tu trabajo le molesta a los inseguros", expresó la periodista en Twitter. Greta Rodríguez fue bajada del panel de "Implacables" en Canal 9 y le apuntó directamente a su conductora Susana Roccasalvo , expresó la periodista en Twitter.





"Los conductores no pagan sueldos, pero si eligen su equipo, y ella no quiso que siga, esa fue la explicación que me dieron a mi! Clarito", agregó.





(Ver nota) Greta se mostró muy enojada con la actitud de Susana y se volcó con muchos mensajes en la red social pare dejar en claro lo que pasó, según su relato.





Primiciasya.com se comunicó en exclusiva con Greta quien explicó lo que pasó con su salida del programa: "El 17 de noviembre fue el último programa que hicimos en vivo. Ella me llamó a su camarín antes del vivo y me había dicho que tenía que renovar a todo su equipo. Me llamó la atención pero no me quedó otra que aceptarlo. Hizo el programa, terminamos el vivo, y dos productores me dijeron que cuando hablaron con ella sobre el tema del equipo no habían mencionado mi presencia. No era todo el equipo sino que no iba a estar yo. Se ve que esas dos personas sintieron la necesidad de sincerarse conmigo porque hace cuatro años que laburamos juntos y porque saben cómo soy y cómo cumplo. Yo salí con esas dos versiones del canal. Llegué a mi casa muy mal con una crisis de angustia y en la semana seguí mal".





"Llegué a las fiestas con estas dos versiones y no sabía cuál era la real, si la de ella o la que me habían dicho los productores. Todos mis compañeros me mandaron mensajes para Navidad y Año nuevo y ella no, cosa que ahí me llamó la atención. Recién me enteró que el equipo era el mismo cuando lo veo al aire ahora, cosa que me cerró la versión de los productores. Nunca me llamó para las fiestas sabiendo que yo vivo con mi hijo en mi casa. Sabiendo que me quedaba sin laburo para fin de año. Entonces me cerró la versión de que ella era quien no quería que siga, esto es simple".









"Me acuerdo cuando ella juntó a todo el grupo en su camarín y nos contó de la enfermedad de su marido, lloramos todos juntos. Yo la acompañé y la contuve hasta los últimos días de Charly. Siempre la acompañé. Cuando hablé con los productores me cerró esa versión. Ella pidió que no siga, esto se cae de maduro. Ella me dijo que iban a cambiar a todo en panel y eso no se cumplió, se vio en el programa al aire. La que salió del staff fijo fui yo. Hace cuatro años que estaba y era conductora suplente si ella se iba de vacaciones o en el momento que sea", fundamentó la periodista.





Y agregó: "No estoy de acuerdo con sus declaraciones. Si ella realmente me sentía un pilar, se apoya en una persona como yo, que era la reemplazante de ella cuando no estaba y la peleas a capa y espada como hice yo cuando cuidé su lugar. La versión que no me cierra es la de ella y en el aire se demostró claramente que el panel no cambió. Los conductores son los que piden o no piden a la gente, esto es de manual y siempre pasa".





Y dejó en claro: "Mi relación con ella sigue siendo la misma. La sigo queriendo de la misma manera, no le deseo el mal a nadie. Jamás voy a decir el nombre de las personas que me contaron cómo había sido la situación porque no me gustaría que se queden sin trabajo o pasen la situación que estoy pasando yo. Realmente pasé y sigo pasando una situación de mucha angustia porque me fui de un lugar con dos versiones que no me cerraban. Y cuando el sábado veo el programa me cerró la versión que me dieron estas dos personas que me quieren mucho y les agradezco porque me abrieron los ojos y quedó todo más que claro".