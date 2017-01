Greta Rodríguez enojadísima con Susana Roccasalvo: "Ella no quiso que siga"

Greta Rodríguez fue bajada del panel de "Implacables" en Canal 9 y le apuntó directamente a su conductora Susana Roccasalvo





"A veces hacer bien tu trabajo le molesta a los inseguros", expresó la periodista en Twitter.





"Los conductores no pagan sueldos, pero si eligen su equipo, y ella no quiso que siga, esa fue la explicación que me dieron a mi! Clarito", agregó.



Greta se mostró muy enojada con la actitud de Susana y se volcó con muchos mensajes en la red social pare dejar en claro lo que pasó, según su relato.