Graciela Alfano hizo picantes revelaciones sobre su renovada vida sexual

Graciela Alfano vive a pleno esta etapa de la vida en la que le dio una nueva oportunidad al amor y se puso en pareja con un hombre de 68 años, que conoció en uno de sus viajes a Nueva York.





La exvedette estuvo en el programa de Susana Giménez, donde participó en el sketch de la empleada pública, y contó que vive uno de sus mejores momentos junto a "Jey".





"En este momento estoy soltera, se finalizó el divorcio, todo. Me tomé un tiempo, estuve ocho años relajada pero de repente se me despertó el indio, a esta altura busco otro tipo de hombre, alguien que me cuide, no quiero cuidar más yo", dijo pero no tardó en reconocer su noviazgo con el empresario estadounidense. "Lo conocí en Estados Unidos, es viudo, tiene hijos y nietos".





Luego se animó a picantes revelaciones sobre su renovada vida sexual. "Después de siete años de monja, venís aburrida. Y de pronto te cae alguien con química", dijo con picardía.





"Los hombres mayores saben cuándo tienen que tomar su pastillita y una no tiene que hacer nada", siguió. "Hay jóvenes que piensan que pueden hacer de todo y al final una queda decepcionada".





La actriz confesó que durante "unos siete u ocho años" fue "una monja", pero que con su nueva pareja disfruta disfruta del sexo "mucho más que antes".





"Cuando le pasó todo yo tenía ganas de salir corriendo y hacer algo. Por suerte una amiga mía que es psiquiatra me dijo que lo mejor era no ir, que él tenía que levantarse solo y yo no podía ser la muleta que siempre fui". Además, Graciela se refirió a su ex pareja Matías Alé , y el brote psicótico que tuvo.