Gracias al video de Instagram, Araceli González consiguió lo que pedía para su madre

Araceli González conmovió a todos al revelar que su madre sufre lupus hace tres años, detallando que no estaba pudiendo conseguir la medicación que ella necesita.

"A mi mamá le diagnosticaron hace tres años lupus, una enfermedad reumatológica, que de por vida tiene que tomar un medicamento que se llama Imuran. Durante estos tres años hemos tenido en distintas circunstancias... La mala suerte de que el medicamento no esté, pero siempre, recorriendo todas las farmacias o yendo de un lado a otro, lo conseguimos", contó Ara a través de Instagram "stories".

"Dicen en la farmacia que falta este medicamento, como muchos otros de otras enfermedades. Entonces, yo pregunto: vos, yo, todos, de distintas clases sociales, ¿qué hacemos? ¿Dónde lo vamos a buscar?", continuó.

Este miércoles, la actriz pudo dar a través de su cuenta de Twitter la notificación de que ya consiguió la medicación.

"¡Gracias a todos! ¡Acabo de conseguir seguir un médicamente para mamá! ¡Está en camino! ¡De corazón gracias!", expresó.

"¡Quiero agradecer a todas las personas! ¡Públicas y no públicas que me ayudaron! ¡Es desesperante sentir q no se podía conseguir! #lupus #gracias", agregó.