Grace Koch, la supuesta nueva novia de Maradona: "Me dijo que era hermosa"

Diego Maradona estuvo en Corrientes viviendo el Carnaval junto a familiares y Rocío Oliva, su novia.





En los últimos días, surgieron los rumores de un romance del Diez con una mujer llamada Grace Koch, quien bailó con el exfutbolista en el corso correntino,





La bailarina dialogó en "Informadísimos", el ciclo de Magazine, y relató el episodio vivido con el oriundo de Villa Fiorito.





"No había mucho lugar, así que estábamos todos medio sofocados. Es un divino, no cruzamos teléfonos, pero me dijo que era bellísima y una mujer hermosa. Para mí es un orgullo, es lo más lindo que me pasó"..

"En un momento me dijeron que estaba Rocío Oliva en el VIP y que después se fue, ni idea", completó la bellísima morocha. ", completó la bellísima morocha.





Su palabra completa, acá:

dijo.