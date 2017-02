Gonzalo Nannis: "Alguien les está haciendo magia negra a Mariana y a la familia"

Mientras se aguarda la llegada de Mariana Nannis a la Argentina para, según dicen, aplacar los diversos escándalos en los que se encuentran involucrados sus hijos, Gonzalo Nannis visitó Intrusos y avivó el fuego al acusar a su hermana de hacer magia negra y señalar que todo lo que les está ocurriendo a Charlotte y Alexander está relacionado con el mismo tema: la brujería.

"Alguien les está haciendo magia negra a Mariana y a la familia. Para que le esté pasando esto, seguro", señaló Gonzalo Nannis hoy en un mano a mano con Jorge Rial y su equipo.

Según afirmó, las reacciones e incidentes que Charlotte viene protagonizando en las últimas semanas, como el robo del celular al periodista Pablo Layus durante el escandaloso festejo de su cumpleaños, tendría relación directa con la magia negra y serían consecuencia de los 'trabajos' que su hermana habría encargado a hacer contra otras personas. En otras palabras, una venganza de alguna presunta víctima.

"El otro día la vi a Charlotte, cuando la enfocaron, y parecía endemoniada. Se está alejando del hermano; el hermano que lo quiere cagar a trompadas al novio; el padre que lo llama al novio o pseudo novio y no le da ni cinco de bola... Se está alejando de todo el mundo. Algo pasa", expresó.

Como ya lo hizo en otras ocasiones, el cuñado de Claudio Caniggia aseguró que su hermana sería una fiel practicante de la brujería y que él mismo padeció de esa supuestas artes.

"Yo creo en la brujería porque empecé a ver y porque me empezaron a pasar cosas. Yo no tuve un 'trabajo', tuve varios. Desde que lo fui a ver a Alejandro Morgan, que me salvó, me cambió la vida. Estaba a punto de matarme", afirmó.

"Mariana labura con magia negra", agregó Gonzalo Nannis, para luego recordar el momento en que se convirtió en un "blanco" de la brujería: "Fue cuando Claudio no tenía club y me vino a buscar un amigo de Mauricio Macri para hablar con él y llevarlo a Boca la segunda vez que jugó en ese club. Se enojó conmigo porque decía que yo lo llevaba a Argentina de nuevo. Y ella no quería volver. Cuando salía del departamento para el aeropuerto, me dijo 'ya vas a ver lo que te va a pasar. Nunca te vas a olvidar'".

