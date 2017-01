Los rumores de romance con Graciela Alfano que días atrás hicieron ruido en la temporada de Carlos Paz, dispararon la dolorosa confesión de Fabián Gianola, quien reveló que se había separado de su mujer, Verónica Suárez, tras 29 años de relación.

Este jueves, el actor dialogó con Infama y dio más detalles acerca de su estado civil. "Esto pasó en diciembre, en pleno ensayo de la obra, donde tuve unos días bravos, una semana con mudanza y todo. Pedí faltar a un ensayo y les expliqué a mis compañeros por qué y mi situación", reveló en el ciclo de América.

"Evidentemente se filtró y yo tampoco no es que dije, 'no le digan a nadie'. Entonces empezó a circular que yo estaba separado. Es una etapa difícil y nueva, por momentos estoy bien y por momentos estoy mal, como en toda situación familiar especial", agregó Fabi.

"Esto se dio así y aprovechamos esta temporada de 3 meses para ver qué nos pasaba y eso es todo, no hay más para contar. Cuando vuelva en marzo, voy a volver a mi casa y vamos a ver qué nos pasa. Mucho no me gusta hablar de esto porque, además, no sé a quién le puede interesar", dijo.

Por último, cuando le preguntaron si había abandonado la casa que tiene en la ciudad serrana, Gianola contó que la misma fue alquilada a Benjamín Vicuña y la China Suárez: "Sí, así es. Ni yo sabía que venían ellos, ni ellos sabían que venían a mi casa. Esto se manejó con tanta cautela, que cuando nos encontramos en la puerta, nos dimos un abrazo. Con Benjamín trabajamos en Entre Caníbales hace un año y medio; y con la China, trabajamos todo un año en Los Únicos", concluyó.

