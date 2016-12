Gianinna vs. Karina: "Poner a debate cosas de nenes me parece muy desubicado"

Con las redes todavía estallando por el fuerte cruce tuitero protagonizado por Gianinna Maradona y "La Princesita" Karina, la hija del Diez dialogó este miércoles con Marina Calabró en Intrusos y buscó bajarle el tono a la polémica, aunque dejó en claro su postura. "Poner a debate cosas de nenes me parece que es muy desubicado", señaló.

Si bien Gianinna no quiso dar su opinión pública sobre el asunto, optó por expresarse mediante mensajes a una de las panelistas del programa de Jorge Rial. "La verdad es que no voy a hablar porque no fui la que hizo público el tema. Y yo decido cuidar a los nenes de verdad, no exponerlos a que se abra un debate", señaló la ex del Kun Agüero en un comienzo.

Luego, si bien de forma solapada, pareció criticar la postura de "La Princesita" por ventilar el problema a través de Twitter. "Quiero mucho al papá de Sol (por "El Polaco") y jamás hablaría mal de una nena, como no hablaría mal de ninguna criatura. Respeto a los menores por sobre todas las cosas. Tengo un hijo, soy mamá, y poner a debate cosas de nenes me parece que es muy desubicado. No tiene nada que ver que se haga público algo tan íntimo", cerró.

Este fuerte ida y vuelta entre la ex de Agüero y su actual pareja comenzó ayer, cuando Karina publicó un mensaje acusando a Gianinna de haber "ensuciado" a Sol, la hija que tuvo junto a "El Polaco".

