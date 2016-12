Gianinna Maradona le respondió a la ex del Polaco: "Yo a él lo quiero"

En diálogo con Implacables, la hermana de Dalma se refirió a su relación con el músico: "Yo lo quiero a Ezequiel, nos llevamos bárbaro, pero nada más. Somos amigos, es muy buena persona, buen padre y lo quiero de verdad".





Además, desmintió haberle pedido su celular el día que se conocieron y explicó: "Yo estaba trabajando en la empresa de eventos de mi mama, lo contrataron al Polaco para un show y nos sacamos una foto. No sé si ella estaba o no, no pedí el teléfono, no voy a entrar en discordia".