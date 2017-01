Georgina Barbarossa a Moria Casán: "No tiene ética, no tiene códigos y no tiene moral"

Moria y Georgina venían peleadas desde hace algún tiempo hasta que la rubia se cruzó con Sofía Gala en un ciclo televisivo y aplacó, por momentos, la mala onda que existe entre las dos mujeres.

Moria, agradeció vía Twitter no haber mezclado las cosas cuando participó junto a su hija en Pasapalabra, pero la respuesta del otro lado, no fue la esperada. Todo lo contrario.

"Yo estuve con Sofía Gala en Pasapalabra pero yo me enojé con la madre y no con ella. Vi los tuits de Moria pero no me importan. No la voy a perdonar jamás porque habló muy mal de mi marido (Miguel "Vasco" Lecuna). Habló mal estando vivo y después cuando murió", remarcó.

Por supuesto, el ataque de Moria no se hizo esperar y destrozó a Barbarrossa en Witter. Luego, la ofendida hizo lo propio en Los Ángeles de la Mañana.

"Moria miente. Dice que todos sabían muy bien que Vasco, mi marido, era alcohólico y adicto; lo dijo en Intrusos, mientras él estaba haciendo su terapia de rehabilitación, y después siguió hablando cuando el falleció, aclaró Georgina.

"Ella se confundió, yo jamás trate mal a Sofía Gala. Ella se cree que tiene una lengua filosa y karateka, como dice ella, y se metió con una enfermedad de mi marido que era el alcohol, no las drogas... Nadie se anima a hablar de Moria, todos le tienen miedo yo no le tengo miedo... Es una atrevida y miente. Que no me joda más. No la voy a perdonar jamás".

"Todos tienen trapitos sucios que Moria sabe y no quieren que ella hable... Tuve la estupidez, porque en ese momento la quería mucho, de contárselo en un camarín llorando que mi marido era alcohólico, y fue muy desleal lo que hizo... No tiene ética, no tiene códigos y no tiene moral... La señora hacía gestos como que mi marido tomaba 'merca' y mi marido era alcohólico porque quebró la fábrica y se deprimió mucho. No la voy a perdonar nunca. Esa señora no me interesa", concluyó.

