Georgina Barbarossa habló de sus peleas con Pepito Cibrián

Georgina Barbarossa se refirió al trascendido acerca de la pelea que tuvo con Pepe Cibrián Campoy con quien encara la primer experiencia juntos en el escenario.

"Con Pepe nos peleamos y amigamos cada 5 segundos. pasa que se filtró la noticia y parecía que ya me desvinculaba", explicó.

"Es como cuando me peleaba con Vasco (Miguel Ángel Lecuna), me separaba todas las semanas", afirmó en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Así, al ser consultada acerca de si el ego es algo que interfiere de esta forma en las relaciones de amistad y laborales entre los actores, contestó: "Yo no tengo esa historia de diva, no tengo divismos, sí me cuido, pero nada más".

"Creo que cuando te encontras con pares y gente querida no hay ego", consideró.