La tanguera mas importante a nivel mundial Mora Godoy ahora es palabra mayor en Estados Unidos. La bailarina fue invitada por MS (Middle School) 245 The Computer School ubicada en 100 West 77th Street New York, NY 100024, representando a America latina en el baile para combatir el bullying. Godoy fue elegida por los alumnos del instituto para que de una clase abierta , explique el baile que representa a los argentinos y sea embajadora mundial contra el bullying gracias al baile.

Luego de bailar para Obama, ser la argentina elegida para homenajear la visita de Francois Hollande, el mandatario francés, romper el récord Guinnes de baile en altura, bailar en el mítico Odeón de Herodes Ático situado en la Acrópolis griega , llenar mas de 10 National Center for the performing Arts en China; vuelve una vez más a ser noticia fue elegida por niños de entre 8 y 16 años de una escuela publica de New York para ser embajadora mundial anti bullying gracias al baile.