Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Gabriel Iezzi dialogó en exclusiva con Primiciasya.com y confirmó que ayer lunes pidió en Tribunales una nueva indagatoria para Federico Bal y la impugnación del resultado de las pericias psicológicas.





"Ayer (lunes) presenté un escrito pidiendo la indagatoria de Bal entendiendo que ya estaban todas las medidas probatorias y la impugnación a la media psicológica. El resultado de la pericia es un dato más. Sea cual fuese el resultado, nada avala que alguien le propine golpes a otra persona. Sino estaríamos avalando que cuando te gritan te puede pegar. Es un absurdo completo", aseguró el letrado.











"Estamos en absoluto rechazo a la divulgación de ese material. Es una bajeza la filtración. Atraviesa claramente los límites. Los chats están editados y el Juzgado no los tomó como prueba judicial. De todos modos hace un año que los tengo. Es entrar en la vida privada de la pareja que no es el objetivo de la causa. No sé de qué parte vinieron. Los expone a los dos (Barbie y Federico) y para mí son supuestos chats entre ellos porque no están peritados los teléfonos. No les doy entidad".







Ante esto, aseguró: "Estamos pensando en armar una presentación en torno a esto. Ya estamos trabajando judicialmente. Afectan el derecho a la intmitdad de nuestra clienta al normbrarla".





Sobre su cruce en Twitter con Angel de Brito, señaló: "Nada que comentar. De Brito tiene su posición y yo la mía. No se maneja con el expediente, sólo con los dichos de la otra parte. No me llama previamente a mí para interiozarse. No voy a polemizar, yo trabajo en el expediente y él en los medios".