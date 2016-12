Fuertes imágenes íntimas de un ex participante de "Combate"

Una vez más, en las últimas horas comenzó a circular en las redes sociales imágenes íntimas de uno de los ex concursantes de Combate, el ciclo de juego de acción de Canal 9. En esta ocasión, el protagonista de ese material es Sebastián Pelegrinelli.

Sebastián es un joven de 24 años que emprende su carrera como actor y modelo, en la que se destaca una participación en el reality Combate Evolución. Además es Personal Trainer y tiene acreditación es riesgo y acción escénica.

Además, cabe destacar que Pelegrinelli es la persona más joven en debutar como actor: su propio nacimiento formó parte de una ficción. Su padre filmó el momento en el que llegó al mundo y esa grabación fue utilizada en la exitosa novela de los '90, Celeste, para representar el parto de la protagonista, Andrea del Boca.

En declaraciones a la prensa, el joven manifestó su deseo de reencontrarse con la actriz y recordó la escena: "Mi deseo es volver a reencontrarme con mi mama ficticia, Andrea del Boca, luego de 24 años, cuando fui su "hijo" en Celeste. Nací un 3 de Enero de 1992. Estaba en el sanatorio, y la producción de "Celeste" estaba buscando un hijo para la novela. Habían hecho castings, pero se ve que no estaban convencidos. Mis papas no hicieron casting ni nada, simplemente estaban ahí en el sanatorio".

"La producción les preguntó si no tenían problemas de que "actúe" en la novela. Mis papas no tenían problemas, así que me alzaron y como no lloraba y daba para la cámara, me eligieron. Además, mi papá contó que había filmado el parto real, y les interesó aún más, ya que en el capítulo se ve a pantalla dividida. Por un lado, Andrea del Boca haciendo fuerza, y por el otro lado mi parto verdadero donde yo salgo al mundo. Luego filmé un mes más en la ficción siendo el hijo de Andrea del Boca y Gustavo Bermúdez", agregó.

Sebastián trabajó en televisión, gráficas publicitarias y radio. Algunos de sus últimos trabajos destacados fueron para History Channel (en dos series), MTV, PlayBoy TV, FWTV, y publicidades.