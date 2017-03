Fuerte denuncia pública contra María Laura Santillán: "Es machista lo que hizo y hay que denunciarlo"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25









Embed 1) Bueno, les cuento.

Desde hace muchos, pero muchos años, por la tarde en Radio Nacional tanto operadora como locutora son mujeres. — Mariana Moyano (@mmlamoyano) 3 de marzo de 2017 Embed 2) Este dato no tendría ninguna relevancia si no fuera por algo desagradable que sucedió. — Mariana Moyano (@mmlamoyano) 3 de marzo de 2017 Embed 3) La conductora María Laura Santillán (que además de estar en Canal 13 conduce la tarde de Radio Nacional) exigió que se realizaran cambios — Mariana Moyano (@mmlamoyano) 3 de marzo de 2017 Embed 4) La conductora Santillán mo quiere mujeres ni en la operación ni en la locución. Pidió que en sus lugares pusieran a varones. — Mariana Moyano (@mmlamoyano) 3 de marzo de 2017 Embed 5) Quiero creer que tanto el Ministro Lombardi como las autoridades de la emisora (sigue) — Mariana Moyano (@mmlamoyano) 3 de marzo de 2017 Embed 5 bis) y las "feministas" tanto de los medios públicos como las de TN y Telenoche van a hacer entrar en razones a la señora Santillán. — Mariana Moyano (@mmlamoyano) 3 de marzo de 2017



Después de este fuerte descargo en las redes sociales, este medio se comunicó en exclusiva con Mariana Moyano quien amplió su denuncia pública contra María Laura Santillán







"Básicamente lo que pasó fue eso que conté en Twitter. Ella (Santillán) conduce la tarde y en ese horario, históricamente, hay un operador por turno. Por una casualidad, había locutora y operadora mujer en ese horario. Nadie pidió un cambio ni nada parecido. Con el argumento de que era para que no se confundan las voces, me entero que Santillán pidió ese cambio, que se confundían las voces al aire, cuando la voz de la locutora es inconfundible. Pidió que sea un operador varón. No tiene ninguna explicación".





"Me parece una locura que alguien llegue como patrón de estancia. So se pide así. no tiene ninguna explicación profesional. no se la encuentro. Justo las personas operadoras y locutoras que estaban son profesionales de primer nivel, no hay explicación posible. Desde la radio no pueden permitir que pase algo así", argumentó Moyano.