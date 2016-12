Fortísimo cruce en Twitter entre Lucas Tisera y Cynthia Aller

Luego de las declaraciones radiales de Lucas Tisera donde contó que Cynthia Aller abortó el bebé que esperaban sin su consentimiento y que a los dos días de separarse ella ya estaba saliendo con otro hombre, el ex "Gran Hermano 2016" atendió el llamado de Primiciasya.com y contó que necesitaba sacarse eso del interior. Aller, en diálogo con este medio, arremetió al respecto: "Que siga fabulando".

"Más que nada, todo lo que dije es eso, sentía la necesidad de contarlo. Sufrí un montón cuando nos separamos, ahora ella está en pareja y está todo bien, ya está. Ya pasó el dolor por eso, cuando no hay amor de los dos lados no se puede", comentó sentido Lucas.

"La necesitad mía era contar eso, los dos vamos a convivir con eso toda la vida. De alguna manera, aunque no sabía lo que iba a hacer, fui cómplice también. Pero dije: No basta, es un dolor en el pecho que no podía vivir de esa manera", expresó.

Lo cierto es que la batalla entre los ex Gran Hermano se trasladó a Twitter donde, sin nombrarse, se dijeron de todo.

"Cuanto dura aprox la obsesión de un psicópata? Alguien sabe??", escribió Cynthia. "El ladrón cree que todos son de su condición, lo mismo les pasa a los infieles", arrojó Lucas.

Embed Esta vida es un hospital, en el que cada enfermo está poseído por el deseo de cambiar de cama. #BuenaVidaRock — Lucas Joaquin (@LucasLeTisere) 18 de noviembre de 2016

Embed Hoy todos somos gente del pasado y la alucineta que nadie quiere volver, a ser como era antes, no. — Lucas Joaquin (@LucasLeTisere) 18 de noviembre de 2016

Embed El ladrón cree que todos son de su condición, lo mismo le pasa a los infieles. — Lucas Joaquin (@LucasLeTisere) 19 de noviembre de 2016

Embed La mariposa recordará por siempre que fue gusano... — Lucas Joaquin (@LucasLeTisere) 15 de noviembre de 2016

Embed Cuanto dura aprox la obsesión de un psicopata? Alguien sabe?? ... — Cynthia aller (@CynthiaQuete) 21 de noviembre de 2016

Embed Hasta que un dia lo entendi... pic.twitter.com/J3KHYDJZDz — Cynthia aller (@CynthiaQuete) 21 de noviembre de 2016