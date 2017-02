Florencia Peña criticó un mensaje en Twitter de Antonio Birabent

Florencia Peña criticó duramente a Antonio Birabent por un tuit que publicó en contra del llamado "Tetazo", acción que realizaron agrupaciones feministas el pasado 7 de febrero en contra del machismo y el sistema Patriarcal.





El cantante escribió que "[...] les falta escupir y rascarse los sobacos". "El otro día leí ese tuit de Birabent y casi me muero, lo respeto mucho como artista, pero no puede ser", criticó la actriz en nota con Moskita Muerta y Nilda Sarli por La Once Diez/Radio de la Ciudad.





Y le respondió: "No queremos ser machos, no se entiende eso, reclamamos y somos libres, eso no nos hace menos femeninas".





"Como en todo hay hombres maravillosos que bancan esto, lo que digo es que hay una realidad innegable, las mujeres ganamos menos que los hombres, somos violentadas por ser mujeres, estamos en un momento en el que encima lo que nos pasa es que los tipos adquieren una inseguridad personal ante el empoderamiento de la mujer porque fueron criados con una educación machista", analizó Peña.