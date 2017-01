Florencia Maggi: "Quiero pedirle perdón públicamente a Matías Alé"

Aunque el tema en sí corresponde a uno de los escándalos de 2016, el caso del embarazo de Florencia Maggi, quien entonces le atribuyó la paternidad del bebé a Matías Alé, volvió ayer a escena luego de que una modelo y bailarina asegurara que todo aquello fue un invento. Y que el mentor de esa presunta mentira fue Loan, el cantante que hoy es pareja de Charlotte Caniggia y que en aquel entonces aparecía como novio de Florencia. Ante la gravedad de estas afirmaciones, la modelo pasó este viernes por Intrusos, donde ratificó la veracidad del embarazo y le pidió perdón a Alé por lo sucedido.

"Ayer estuve viendo el programa y vi lo que estaba pasando con Loan y con la chica que habló (Anabel Zalazar). Así que estoy acá, primero, para pedirle disculpas a Matías públicamente porque sé que me manejé súper mal en ese momento, por estar desbordada, por el dolor", aseguró Maggi.

"¿A qué me refiero con que me manejé mal? Porque no tendría que haber dado la noticia (del embarazo) de esa manera. Fue espontáneo", agregó Florencia, quien desmintió que todo se haya tratado de una movida de prensa para publicitarse.

Por otro lado, la modelo negó que haya sido "novia" de Loan, recordado por un video en el que amenazaba a Matías Alé luego de que se conociera la noticia del embarazo.

"Estábamos juntos. No hubo amor, no hubo nada, pero estuvimos juntos. Empezamos a salir antes de saber que yo estaba embarazada", aclaró. Precisamente sobre el embarazo, Maggi reconoció que toda la situación la desbordó y que no se sentía preparada para ser madre.