Flor Vigna: "Yo hice el casting para ShowMatch y no quedé"

La bailarina, Flor Vigna, contó todo acerca de su historia de superación y cómo llegó al Bailando. "Yo hice el casting para ser bailarina de ShowMatch y no quedé", confesó.

En diálogo con La Once Diez, sostuvo que "para mí fue todo muy progresivo desde el primer momento". Relató entonces que "yo empecé en Combate, y la verdad es que nos veían muy poco, empezábamos de a poco, una persona, dos personas, tres personas y empecé a encontrar gente que me bancaba".

En este sentido, sobre los momentos previos a ingresar al certamen de baile, reveló que "yo tengo un perfil bajo, no soy tímida pero no me gustan los puteríos, tenía miedo de quién me iba a tocar, tal vez un personaje con mucho ego".

"Cuando me dijeron Peter (Alfonso) me calmé, sabía que con él no iba a haber ni quilombos, ni problemas, ni nada, todos hablan bien de él en el ambiente", admitió. E indicó que "igual me aturdía de miedo que pensaran que yo quería llamar la atención o algo, que se me escape una lola, que me relacionen con alguien".