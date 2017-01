Flor Vigna habló de su pasado y cómo tuvo que remarla: "Llegaron a decirme que era fea"

Flor Vigna habló de sus duros comienzos en su mejor momento de exposición. La compañera de Pedro Alfonso en en " Bailando 2016" e integrante de la obra "Abracadabra" habló de su difícil incursión en castings.





"En algún momento me dijeron que no servía para esto y que me dedicara a otra cosa. También hubo otros rechazos mucho más duros, en los que llegaron a decirme que no me aceptaban porque era fea y me faltaban gomas", recordó la rubia en una entrevista con Caras.





"También me pasó que cuando me teñí de rubia me aclararon, 'Mirá que vos nos sos Ingrid Grudke', todas cosas que mirándolas a la distancia creo que me ayudaron para crecer", agregó Vigna.





"Esas críticas las tomé con dolor, pero sin caer. Nunca me operé por esta visión sobre mi aspecto. Soy una persona que me siento más libre así como soy, con mi cuerpo natural", sostuvo sobre las cirugías.





Y cerró: "Si necesito un poco más de lola, me pongo un push up y listo. También me pasó que cuando me teñí de rubia me aclararon 'mirá que vos nos sos Ingrid Grudke', todas cosas que mirándolas a la distancia creo que me ayudaron para crecer".