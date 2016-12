Flor Vigna, tras ganar el Bailando 2016: "No me afectó en nada lo que se dijo"

Pedro Alfonso y Flor Vigna se consagraron como los campeones de la edición 2016 del Bailando con el 51.97% por ciento de los votos, luego de una reñida final contra El Polaco y Barby Silenzi.

Sin dudas, este fue uno de los mejores años para los participantes del certamen conducido por Marcelo Tinelli. Pedro fue papá de Baltazar y Florencia, además de poder ingresar al programa, fue por primera vez capitana de Combate (Canal 9).

"Estoy muy feliz por haber ganado el Bailando. Es como un sueño lo que estoy viviendo en este momento", manifestó Vigna en diálogo con PrimiciasYa.com.



Además, se refirió a las acusaciones de fraude por parte de Florencia de la V y otros famosos: "Por suerte no me pasa nada, la verdad es que a cada programa que vamos hay gente esperando contenta para celebrar con nosotros. Todavía, y gracias a Dios, no doy abasto a contestar todos los mensajes que me llegan. Por su suerte yo no sentí eso y no me afectó en nada lo que se dice. Me estoy yendo a Córdoba para debutar en Abracadabra y a pasarla genial este verano".

Flor Vigna debutará en Villa Carlos Paz, de la mano de Pedro Alfonso. La pareja en el Bailando del actor y productor forma parte de Abracadabra, la comedia que llega a la localidad cordobesa este verano.

Producida por DABOPE, encabezada por Ezequiel Corbo, Chato Prada y Federico Hoppe, la obra que hará reír a los espectadores tendrá una historia de magos muy particulares que escribirá Diego Alarcón y dirigirá Carlos Olivieri.

"Estudié actuación desde los 11 años e hice teatro Under mucho tiempo. Ahora estoy muy feliz de estar en este proyecto. Quiero disfrutar a pleno y seguir aprendiendo y creciendo", señaló Vigna.