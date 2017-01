Flor de la V y la relación con su marido: "Ni los matrimonios heterosexuales duran tanto"

El matrimonio entre Flor de la V y el marido de sus hijos, Pablo Goycochea, marcha viento en popa y la capocómica y en diálogo con la revista Gente, la actriz destacó ese aspecto, tras 18 años de estar en pareja.

"Ni los matrimonios heterosexuales duran tanto. Tengo casi tanto de pareja como de carrera. Soy bastante especial para esquivar la rutina. La vida es difícil, pero cuando encontrás a una persona con la que compartiste muchas experiencias, hacés un balance y el saldo es positivo, lo volvés a elegir. Además, uno debe generar los buenos momentos, porque somos arquitectos de nuestro destino y nuestra vida", aseguró a Gente.

"Yo siempre le quiero gustar a mi marido, sorprenderlo y hacer cosas para que nos sigamos eligiendo. Pero es un trabajo. Cuando uno habla de pareja, es 50 y 50 en todo, a la par. Con Pablo podemos caminar toda la vida juntos", agregó.

"El teatro, es mi trabajo. Cuando salgo soy una mujer más. En mi vida personal soy Florencia de Goycochea, la mamá de Paul e Isabella. Y nada me gusta más en la vida que ser ama de casa. Me encanta atender a mi marido, a mis hijos, que mi hogar esté lindo. Este trabajo es bárbaro, pero es como cualquier otro. ¿Quién se quiere quedar después de hora? ¡Ni a palos! Antes vivía para trabajar, pero en un momento me di cuenta de que quiero disfrutar, ver crecer a mis hijos".