Flavio y su emoción por la charla que tuvo con la madre de su futuro hijo

Señalado en Villa Carlos Paz como el dueño del éxito de la temporada teatral, Flavio Mendoza vive, paralelamente, un momento especial, que él mismo reconoce lo tiene extremadamente sensible. Y el motivo es uno solo: la posibilidad de ser padre mediante el alquiler de un vientre. En medio de ese complejo y extenso proceso que aún no llegó a su fin, el creador de "Mahatma" dialogó con Intrusos y aseguró que la llegada de ese hijo está por encima de todo y se emocionó al revelar el diálogo que mantuvo con la madre de su futuro bebé.

"Me gustó mucho verla a ella como mamá. Además, cuando hablamos, estaba con su bebé de tres años. Y me gustó mucho que me dijo que ella en su vida no había podido hacer mucho por el mundo. Esa fue una de las cosas que más me llenó...", contó Flavio, quien se quebró y no pudo continuar con el relato.

Ya recompuesto, agregó que "sus palabras me bastaron para que diga que es una persona que realmente puede tener al bebé".

Por otro lado, al referirse a su situación sentimental, reveló no tener una pareja formal, pero también dejó en claro cómo piensa conjugar su rol de padre una vez que logre encontrar el amor.

"Hoy, en primer lugar, está mi hijo. Es así. No estoy en este momento en pareja. Si bien tengo algo con alguien, está recién empezando y yo estoy con la cabeza en lo que es mi hijo y hay una diferencia de edad", señaló Flavio.

"Y si en algún momento se torna una situación seria, que me encantaría que me pase, ahí será que él sepa que Flavio viene con su hijo. En primer lugar va a estar mi hijo", agregó.