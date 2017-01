Flavio Mendoza y sus ganas de ser papá: "Ya nos conocimos con la mamá"

Flavio Mendoza rompió el silencio y habló en detalle del alquiler de vientre y la búsqueda de tener un hijo.





"Me emociona muchísimo la idea de tener un hijo, es algo que necesito en mi vida, pasar esa sensación tan hermosa como querer ser papá. Adoptar, que siempre fue mi intención, es más difícil que un alquiler de vientre", expresó el productor teatral y coreógrafo.





En nota con La Once Diez/Radio de la Ciudad, explicó por qué eligió el alquiler de vientre, en reemplazo de otros métodos, como adoptar, por las complicaciones que esto requiere.





"Adoptar, que siempre fue mi intención es mucho más difícil que un alquiler de vientre, y más siendo solo. Cuando me empezaron a poner un montón de psicólogos me sentí un monstruo, creo que las leyes están mal hechas, que si una persona le quiere dar amor a un niño no tendría que ser tan complicado. Antes que esté en un orfanato, es mejor que estén con alguien que les quiera dar cariño y amor", consideró Flavio.





Sobre el proceso de alquiler de vientre contó que está avanzado: "Lo estoy haciendo fuera del país, acá hay personas que lo han hecho pero hay un vacío legal".





Y sobre las trabas legales para poder hacerlo y cómo será después dijo: "Tengo terror de que me pase algo, es el sueño más grande de mi vida tener un hijo y creo que si tuviera un problema con eso no lo soportaría, por eso elegí hacerlo fuera del país".





Y contó sobre la madre de su hijo: "Ya está ubicada, ya nos conocimos, y fue re loco porque yo lo primero que hago es llorar, y fue re lindo. Ella ya tiene dos bebés, es muy joven, y más allá de que tiene un problema económico, ella siente que quiere hacer un aporte a la vida. Me dijo que lo hace para que yo sea feliz con un hijo".