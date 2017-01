Flavio Mendoza íntimo y revelador: "Mi hijo será amado y no golpeado y triste como fui yo"

Gracias al alquiler del vientre y al proceso de fecundación asistida, el director de "Mahatma" se convertirá en padre primerizo.

En la portada, aparece la siguiente frase íntima del bailarín platinado: "Mi hijo será amado y no golpeado y triste como lo fui yo".





Recordemos que hace unas semanas, Flavio contó cómo fue conocer a la madre del pequeño. "Me gustó mucho verla a ella como mamá. Además, cuando hablamos, estaba con su bebé de tres años. Y me gustó mucho que me dijo que ella en su vida no había podido hacer mucho por el mundo. Esa fue una de las cosas que más me llenó", dijo muy conmovido.

flavio mendoza1.jpg



dio una nota con la revista Caras donde, luego del viaje a Miami donde conoció a la madre que dará a luz al pequeño.