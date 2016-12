En el marco de una charla con alumnos de periodismo en agosto de este año, Gustavo Cordera lanzó una declaración que generó mucho repudio y debate.





"Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas, ser violadas, porque psicológicamente lo necesitan y porque tienen culpa y no quieren tener sexo libremente. Quieren jugar a eso. A mí no me gusta jugar a eso, pero hay gente a los que sí. Somos muy complejos los seres humanos", expresó el ex líder del grupo "Bersuit Vergarabat" ante los estudiantes.







Lo cierto es que ante las denuncias presentadas, el fiscal de la causa Ramiro Delgado pidió la indagatoria de Cordera por incitación a la violencia colectiva.





Para el fiscal, el músico hizo "expresiones en favor de la violación y el abuso de menores", informó la periodista Mercedes Ninci en Twitter.



Cordera complicado en la Justicia.