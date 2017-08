Fiorella Balbi: "Me sentí acosada por Pico Mónaco"

Este lunes, Fiorella Balbi, la modelo que asegura que Pico Mónaco intentó un supuesto acoso mientras ambos se encentraban en el camarín de una productora, rompió el silencio en el ciclo Confrontados. "Se agarró el miembro y me pidió que me bajara el short", aseguró la mujer.

Luego, continuó contando presuntos detalles y afirmó que, al mismo tiempo que Mónaco se tocaba sus partes íntimas, le pedía que se bajara el short para poder mirarle los tatuajes que tenía en la cola "porque le calentaban".

Más tarde, Fiorella, que además es entrenadora de crossfit y panelista de "Más tarde imposible" de C5N, reveló en qué momento sucedió el mencionado episodio: "Estábamos esperando a que nos maquillen. Llega el Pollo y le dice a Pico 'mirá que linda es mi amiga' y Mónaco empezó a decirme 'que hermosa que sos, morocha estás re buena, me re calientan tus tatuajes, pasame tu teléfono, tu instagram', así sin filtro. Todos escuchaban lo que decía", contó.

"En un momento se agarra su miembro y dice 'me calientan tus tatuajes'. Me sentí humillada", dijo, y agregó: "Lo que me detonó fue que me dijera 'bajate los pantalones para mostrarme los tatuajes de la cola'".

"Tengo testigos de todo lo que pasó en el camarín", insistió Fiorella, quien ya inició acciones legales contra Pico. "Yo ya inicié lo que tenía que iniciar. No puedo hablar por pedido de mi abogado. Lo hice después de conocer la carta que hizo él. Me pareció que se estaban atajando de algo sabiendo que es verdad", concluyó.

¡Flor de escándalo el que se viene! ¿O no?

Mirá!

Embed