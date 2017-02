Filtran polémicos audios de Andrés Nara contra sus hijas

Andrés Nara y sus hijas, Wanda y Zaira. En la mañana del miércoles, "Desayuno Americano" difundió un audio donde el padre de las famosas critica su estilo de vida y se ubica de la vereda opuesta. Continúa la guerra familiar entrey sus hijas,En la mañana del miércoles," difundió un audio donde el padre de las famosas





"Yo no voy a faltar a mi verdad, yo quiero estar bien conmigo mismo, con mi criterio y con mi dignidad, que la vengo arrastrando de todos los años de mi vida", comentó Andrés.





Y disparó contra las mediáticas: "Yo no voy a cambiar dignidad ni por plata ni por fama, ni por nada. Yo tengo que decir lo que siento y lo que veo. Como yo no les voy a pedir nada, ni quiero nada a cambio, ni tampoco tengo ningún tipo de interés solamente que tengan respeto de padre a hijo y de hijo a padre, más allá de eso, me tiene todo sin cuidado".

"Yo tengo una teoría que es que la fama disuelve todo lo que es relaciones familiares".

"Con mi criterio y mi forma de ser quedo solo, de hecho ya medio estoy (sic). A Maxi lo aprecio terriblemente conmigo se comportó excelente y con la familia también. Con Mauro no, no creo que le interesa el acercamiento con mis hijas. Me preocupa la crianza de mis nietos, pero veo que no voy a poder hacer mucho sobre el tema", completó el mayor de la familia Nara, marcando más distancia con sus hijas.





