Fernando Bertona no quiso saludar a Ailén Bechara y después la destrozó en Twitter

La relación entre Ailén Bechara y Fernando Bertona realmente terminó muy mal y luego de que semanas atrás se especulara con la posibilidad de que los ex tortolitos recompusieran su relación, lo que vimos este lunes en la pantalla de Magazine, durante el pase de los programas BDV y El Chimentero, dio por tierra con aquellas proyecciones cuando el bailarín se negó a saludar a la rubia.

"Yo saludo a todo el mundo, no tengo problema con nadie", dijo ella, pero luego Bertona se negó a saludarla.

"Con todos mis ex terminé bien. Justo ayer se me dio por mirar los videos de cuando bailamos en el 'Bailando' y dije 'por qué, si la pasamos tan bien y nos quisimos tanto, no podemos ni decirnos un 'hola, ¿cómo estás'. Yo no obligo a nadie, si no quiere, no quiere", expresó Bechara.

Pero las cosas no terminarían ahí. Más tarde, en Twitter, Bertona dejó un mensajito misterioso, en referencia a la chica: "Si yo hablara", escribió junto a varios emoticones.

Embed SI YO HABLARA!!! ❤ — Fernando Bertona (@ferBertona22) 21 de noviembre de 2016