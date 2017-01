Fernanda Vives nos contó cómo reaccionó Sebastián Cobelli ante los chats de Alex Caniggia

Ayer, la modelo y actriz Fernanda Vives publicó un chat en su cuenta de Instagram donde Alex Caniggia la contactaba para levantársela.





Embed No sé si reírme o llorar... este chico no entiende nada... Una foto publicada por Fernanda (@fervivesok) el 10 de Ene de 2017 a la(s) 10:24 PST







"El pibito empezó a hablar por Instagram. Se hacía el gatienzi. Me causó gracia de entrada. Después me pareció un estúpido porque cualquiera que entra a mi Instagram se da cuenta que estoy en otra etapa de mi vida", relató Fernanda en charla con este portal.





Y agregó: "Después se puso denso porque consiguió mi teléfono y empezó a mandar mensajes. Ahí me calenté y puse en las redes sociales para que se calme".

Consulta por la reacción de su pareja ante el intento de levante, Vives dijo: "Sebastián se caga de risa porque le parece un gil total. Pobre pibe! Date cuenta! No te podés mandar así con cualquier mina. Se piensa que se come el mundo. No quiero ser agresiva porque se tiró el lance. No fue un maleducado ni un grosero. Después lo bloqueé y no apareció más".





"Obviamente que le pedí autorización para publicar la charla y me dijo que haga lo que quiera. Está muy lejos de que él se enoje por algo así", concluyó.





Horas más tarde subió un video donde se la ve junto a Charly G, su esposo y Sebastián Pollastro realizando la coreo viral del momento: