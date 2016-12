Fernanda Iglesias y el civil con Pablo Nieto: "No sabemos por qué, pero nos casamos"

Fernanda Iglesias está en pareja hace siete años con Pablo Nieto , el productor televisivo ahora radicado en Brasil, y juntos tuvieron a Jeremías, su único hijo hasta el momento.





En junio de este año, la periodista denunció a su pareja por violencia de género, pero el vínculo se recompuso y hoy en día, la integrante de "Nosotros a la mañana" confirmó que se casará por civil con Nieto.









"Queremos arrancar el año bien, el civil es el 2 de enero. No siento que cambie mucho, al tiempo te separás y no pasa nada. No significa mucho. Es para juntar a la gente que pasó por todo esto. Es para festejar", cerró Fernanda contenta, pero no extasiada.

