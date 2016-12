Fernanda Iglesias sobre el conflicto con Cristian U.: "En Telefe no lo quería nadie"

Fernanda Iglesias habló con PrimiciasYa sobre las declaraciones que había hecho Cristian Urrizaga a este medio durante el día martes, donde confirmó que tiene una enemistad con la periodista por un problema pasado cuando compartían programa en Telefe. a este medio durante el día martes, donde confirmó que tiene una enemistad con la periodista por un problema pasado cuando compartían programa en Telefe.





La expanelista de "Nosotros a la mañana", el ciclo de Doman por el Trece, detalló: "El ganó GH y lo ubicaron en PM con Vero Lozano y Leo Montero, yo era panelista. Nunca encontró su lugar, siempre se sintió incómodo, él se quejaba porque tenía que entregar los flores al invitado al final".





Iglesias amplió su testimonio contando cómo terminó la participación de Cristian en Telefe: "La frutilla del postre es que fue a BDV y lo agarraron del Trece, y salió al aire al mismo momento que el programa de Telefe. El productor se enteró y lo echó. No tuve nada que ver".

"Lo estábamos viendo todos. No tengo ningún poder en Endemol, me echaron veinte veces. No conté nada. A él le conviene seguir el conflicto, a mí no. No lo quería nadie, que se haga cargo".

"Mis abogados se ocupan de cosas importantes, yo en realidad no lo sentí como un cruce. No estaba viendo el prograama, ellos me llamaron y empecé a hablar de lo que me pasaba". Luego, también se refirió a su cruce al aire con Andrea Taboada , quien le dijo que se busque un abogado: