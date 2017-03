Felipe Pettinato y la relación con su padre: "No nos conocemos tanto con mi papá"

Luego de los rumores que la semana pasada alertaron a la prensa y que se referían a la internación de Felipe Pettinato por supuestos problemas de adicción a las drogas, anoche, el hijo del ex saxofonista de Sumo estuvo en el programa que su padre realiza por C5n para ponerle el pecho a los falsos trascendidos.

El muchacho reveló que la semana pasada estuvo "invitado cinco días" en la clínica del nutricionista Adrián Cormillot.

"Fue para subir dos kilos con una supermega dieta nutritiva. Yo hago shows, homenajes a Michael Jackson, así que fue por eso, estaba bien de salud, estuve bien y estaré bien", señaló.

Asimismo, el muchacho se mostró molesto con algunas declaraciones de su padre, que salió a hablar del tema en los medios, sin saber exactamente lo que le sucedía a su hijo.

"Estuvo una semana internado, y ahora está como un tipo normal dentro de lo flaco que es. Está bien, aunque yo quiero que coma más... Entiendo que para ser Michael Jackson tengas que ser delgado, ¡pero dejate de joder! Me dice que pesa y mide lo mismo que Michael. ¡A mí me chupa un huevo!", había dicho Petti.

Pero este miércoles, en Los Angeles de la Mañana, Felipe corroboró algunos datos y corrigió otros: "No es que no comía. Yo llevo una dieta con batidos de proteínas, carbohidratos y todo bien completo. Un multivitamínico. Soy amigo de Adrián Cormillot, pregúntenle a él que les va a contar cómo fue. Me invitó cinco días a la clínica, la pasé bárbaro, comí una súper dieta, subí dos kilos. Estaba bien antes y estuve bien durante la internación", arrancó a contar.

Luego, habló de los batidos: "No los tomo como suplemento, sino como complemento. No soy anoréxico ni bulímico, ni nada, por suerte", continuó.

Finalmente, se refirió a su padre: "Él habla mucho en chiste de manera seria. Para parecerme a Michael aprendí a maquillarme, a bailar, no tanto como él, y a cantar un poco. Me operé la nariz, no para parecerme a Michael sino porque sigo su línea estética.

"La realidad es que no nos conocemos tanto con mi papá. No sabía mucho del tema, se sintió acorralado y dijo '¿no, mi hijo internado por drogas? No come el pelotudo, pero es su forma, tiene que cuidar su imagen y la de los Pettinato", concluyó.

