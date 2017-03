Felipe Pettinato reconoció que sufrió bullying en su infancia

Luego de los rumores que la semana pasada alertaron a la prensa y que se referían a la internación de Felipe Pettinato por supuestos problemas de adicción a las drogas, el hijo del ex saxofonista de Sumo le puso el pecho a los falsos trascendidos y explicó que había estado "invitado cinco días" en la clínica del nutricionista Adrián Cormillot y marcó diferencia con su padre, aduciendo que "no nos conocemos mucho".

Por su parte, el padre del muchacho, se opuso a hablar sobre su hijo en Infama

Este viernes, Felipe dialogó con Nosotros a la mañana a través de un audio que le envió a Tomás Dente. "Arreglé con Adrián Cormillot que era mi nutricionista pasar unos días en la clínica como si fuese un hotel, pasándola bien, siguiendo una dieta calórica y súper nutritiva", arrancó diciendo.

Luego, se refirió a los comentarios de las redes y los calificó de "muy prejuiciosos y algunos hirientes". "Yo me esfuerzo por ser una persona de bajo perfil que no se mete con nadie ni arma escándalos. Me porto bien porque si me portara mal me perjudicaría a mí y a mi familia. "Soy un tipo sano y normal", agregó.

"Para sufrir bullying ya tuve la infancia y no merezco que me pase nada así ahora. Nadie merece el bullying", concluyó.

