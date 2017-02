Felipe Pettinato desmintió rumores sobre su internación: "Estuve invitado a una clínica para subir 2 kilos"

Luego de los rumores que la semana pasada alertaron a la prensa y que se referían a la internación de Felipe Pettinato por supuestos problemas de adicción a las drogas, anoche, el hijo del ex saxofonista de Sumo estuvo en el programa que su padre realiza por C5n para ponerle el pecho a los falsos trascendidos.

El muchacho reveló que la semana pasada estuvo "invitado cinco días" en la clínica del nutricionista Adrián Cormillot.

"Fue para subir dos kilos con una supermega dieta nutritiva. Yo hago shows, homenajes a Michael Jackson, así que fue por eso, estaba bien de salud, estuve bien y estaré bien", señaló,

Recordemos que días atrás, en diálogo con Paparazzi, Roberto Pettinato explicó que "Felipe no consume ningún tipo de drogas, lo que no consume es comida. Es un drama que no te come", contó.

Ahora está como un tipo normal dentro de lo flaco que es. Está bien, aunque yo quiero que coma más. Entiendo que para ser Michael Jackson tengas que ser delgado. Pero dejate de joder", señaló en ese entonces.

¡No te pierdas el video de esta nota!

Embed