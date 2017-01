Federico Bal sobre su cruce con Mengolini: "Me da pena por ella"

Federico Bal. En las últimas horas se dio un impensado cruce en las redes sociales entre Julia Mengolini



Todo comenzó cuando el actor citó una frase de una canción de una de sus bandas preferidas, "Babasónicos".

La periodista comentó algo al respecto y ahí se desató el cruce entre ambos.

"La piba no te quiere man", lanzó Mengolini sobre la supuesta historia de amor de , lanzó Mengolini sobre la supuesta historia de amor de Laurita Fernández con Fede que copó los medios.

"Tu tweet habla de tu frustración, y tu falta de amor. Espero que este año puedas encontrar tranquilidad", retrucó Fede.

Lo cierto es que este medio se comunicó en exclusiva con Federico quien expresó su posición después de cruzarse con la periodista.





"Es un poco lo que puse en mis respuestas, no tengo más que agregar. Me da pena que una periodista de política hable de una situación de un hombre que tuitea una frase de amor. Más allá de de si es dedicada o no a alguien", explicó el actor.







"Me parece que habla de la falta de amor que tiene ella al mezclar temas que no tienen nada que ver. Me da pena por ella. Está claro cómo la gente le contesta cada cosa que dijo en los comentarios debajo de sus publicaciones".





Cabe señalar que este medio se comunicó también con Mengolini para que tenga el mismo espacio para su respuesta pero prefirió no dar declaraciones sobre el tema.