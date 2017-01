Federico Bal: "La denuncia es una locura, yo soy el agredido"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25









Ante esta noticia de último momento, Primiciasya.com se comunicó con Federico quien expresó su sorpresa ante la denuncia que radicaron en su contra y aclaró cómo fue el episodio.





"Es una locura que me denuncien a mí cuando no me colé. Tal vez los chicos entendieron que yo me estaba colando. ¿Me pegan a mí y ellos me denuncian? Yo tengo seguridad que me sacaron al toque, están las cámaras de seguridad y mucha de la gente que filmó que se ve que me pegan a mí. Cuando me pegan mi seguridad me llevan al auto y me encierran".



"Después mis amigos empiezan a golpear como cualquier grupo de amigos que me defienden, nada más. Un hecho lamentable y triste, pero la denuncia es una locura. Es un juicio que van a perder. Se ve que en ningún momento yo incito a la violencia", explicó el actor.

"Estoy entrando a comer, piensan que me colo y me pegaron una trompada a mí. Yo soy el agredido. De ahí me sacan al auto para que justamente no entre en ninguna pelea", cerró Bal.