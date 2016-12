Fede Bal se accidentó y Laurita Fernández lo esperó en la clínica a que lo cosieran

Poco después de que se conociera la noticia sobre el accidente que Federico Bal sufrió durante un ensayo para el Bailando, Laurita Fernández, su pareja en el reality, publicó en su cuenta de Twitter e Instagram un video donde se los ve a ambos a la espera de un médico que atendiera al actor y bailarín.





"Bueno, acá estamos, en la clínica, esperando a que lo cosan", señaló inicialmente Laurita a la cámara, mientras que Federico acotó luego, entre risas: "Estoy dejando todo este año en el Bailando".





En un clima distendido, pese al vendaje que recubría parte del sector superior de su ceja izquierda, Federico expresó claramente que fue la rubia la "culpable" del accidente: "Me abrió la cabeza. Me tienen que dar dos o tres puntos, no es joda". Y de inmediato, llegó la pregunta de ella: "¿Me perdonás? Igual, no fue mi culpa".





Todo este diálogo fue analizado en Intrusos , donde desde Adrián Pallares hasta el último de los panelistas coincidieron en que entre Federico y Laurita "hay química".