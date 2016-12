¿Fede Bal quiso pegarle a un periodista de Infama y lo tuvieron que separar?

Buscado por todos los medios para conocer más detalles de lo que fue su reconciliación con José María Muscari, Federico Bal protagonizó un momento cargado de tensión al enfrentarse durante una entrevista con Sebastián Tempone, periodista de Infama, con quien mantiene diferencias de larga data.

Poco después de completar su participación en el Bailando, el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal dialogó con la prensa y no logró eludir las preguntas sobre el reencuentro con Muscari. No obstante, cuando Tempone lo consultó sobre una charla que mantuvo con Alejandra Benevento, quien será la responsable de prensa de su próxima obra teatral y con la que mantenía algunas diferencias, todo estalló.

"Fue una charla muy parecida a la de Muscari. ¿Si estaba enojada? No sé, pero no avalaba mi relación. Y es un poco feo cuando uno sale con alguien y no avalan tu relación. ¿O no? Algo de eso sabés, ¿no?", lanzó Federico, aludiendo a una presunta opinión que Tempone habría dado en contra del romance del actor con la hija de Nazarena.

Ante la arremetida, el periodista de Infama no reculó y respondió a la ironía. "Sí, obviamente, sé un montón de eso. Si por eso nos peleamos y casi más pegaste tres veces", aseguró.

A partir de ese momento, el contrapunto fue levantado temperatura con más frases picantes. Y se cerró con otra ironía de Fede: "No importa. Ya pasó, ¿o no? Fue un año complicado. ¿O no, Sebas?"