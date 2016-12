Fede Bal: "Quiero que Barbie Vélez deje de hacerme mal"

Federico Bal volvió a referirse a su situación judicial con Barbie Vélez , quien lo había denunciado por violencia de género.





"Estoy tranquilo porque la gente me acompaña. Siento que la Justicia va a obrar a favor mío. Yo no quiero hacerle mal a ella. Quiero que ella deje de hacerme mal a mí, porque todos los días es una nueva", señaló el actor en el programa de Catalina Dlugi en La Once Diez.





Por otro lado confesó: "Se decían barbaridades de mí, todos los días salía una cosa nueva. Se abrió una puerta donde todos empezaron a opinar de mi vida como si me conocieran. Por eso judicialicé todo, creo que es lo mejor cuando hay un tema tan delicado y mantenerse al margen".





