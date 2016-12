Fede Bal: "Pensé en escribirle a Barbie, pero tal vez se malinterpretaba"

En medio de la disputa legal que mantienen, con una denuncia de violencia de género por parte de ella, Federico Bal admitió que estuvo a punto de tener un gesto de acercamiento para con Barbie Vélez. ¿El motivo? El reciente fallecimiento del abuelo paterno de Barbie, una noticia que, inclusive, la llevó a tomar la inesperada decisión de renunciar al Bailando.

"Me enteré esta mañana y me duele muchísimo. He comido varios asados en su casa de Quilmes. La verdad es que era un tipo increíble. Mis mayores deseos de paz a su abuela, a ella y a toda la familia Pucheta. A pesar de todo lo que pasó, están viviendo un momento difícil y este hombre era un tipo increíble", señaló Fede en Infama al ser consultado sobre el fallecimiento de Nando Pucheta.

Anta sus sentidas palabras, Rafa Juli, autor de la entrevista, la preguntó si se le había ocurrido enviarle un mensaje o generar algún tipo de contacto con Barbie para expresarle personalmente sus condolencias. Y aunque en un primer momento sostuvo que la nota ya era un mensaje hacia ella en sí mismo, luego reconoció que por su cabeza pasó la idea de "escribirle".

"Pensé en un momento en escribirle, pero tal vez se malinterpretaba. No tengo cómo llegar a ella. Estamos sin contacto telefónico. Así que me parece mejor dejarla con su entorno y su gente, que seguro la va cuidar mucho en este momento", completó.

