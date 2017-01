Fede Bal: "Para enamorarme, no necesito tu consentimiento"

Cuando muchos aguardaban una respuesta en la misma sintonía, Laurita Fernández le metió frío a los sentimientos de Fede, luego de que la bailarina se mostrara desinteresada por el actor, en Los Ángeles de la mañana.

Días atrás, el hijo de Carmen Barbieri comenzaba, en Intrusos, su derrotero romántico. Luego, la estrategia del muchacho se extendería a otros programas y canales de comunicación. Pero ayer, la bailarina, le metió un hondazo al frágil corazón del muchacho y desde el envío de El Trece, dudó de una posible historia de amor con su compañero.

"Hablando en serio, no podría estar con Fede Bal. Está de temporada y sale todas las noches, no podría estar más allá de que me gusta la libertad", arrancó la blonda.

Y siguió: "Como compañeros en el laburo funcionamos muy bien, pero el amor es otra cosa, no sé cómo seríamos, nunca me lo permití imaginármelo por todo lo que pasó el año pasado, no sé si vamos a durar un mes o una semana".

"Me parece que para probar se necesita tiempo, y son cosas que no se piensan, se viven y se sienten. Tampoco me propuso nada", cerró.

Tras estas declaraciones, pasada la medianoche del viernes, Federico se despachó con un mensaje más que elocuente y prometedor que compartió en Twitter: "Para enamorarme no necesito tu consentimiento".

¿Empezará a luchar en serio por el amor de Laurita?

