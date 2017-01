Fede Bal, tras la pelea: "Si tengo que disculparme, lo hago, pero el agredido fui yo"

Luego del escándalo de la mañana de este sábado, cuando junto con sus amigos protagonizó una pelea en un local de hamburguesas que derivó en una verdadera batahola y la intervención policial, Federico Bal dialogó en exclusiva con Secretos Verdaderos desde Villa Carlos Paz y dio detalles de lo sucedido. Entre otras cosas, reconoció que quienes lo acompañaban resultaron lastimados y que, si bien está dispuesto a disculparse por lo sucedido, el agredido fue él.





"Fuimos a bailar con el elenco, como hacemos cada fin de semana, y tipo 6 de la mañana nos fuimos a comer una hamburguesa con mis amigos y técnicos de la obra. Y mi vieja, desde que llegó acá, tiene su seguridad, Ariel, que es un divino que se empezó a sumar a las noches cuando yo salgo, para cuidarme un poco", señaló Federico, aclarando de ese modo por qué en medio de los incidentes se encontraba con un guardaespaldas.





"Pasó, entonces, que entramos al McDonald's a comer. Y estoy con los chicos, con el seguridad, y una chica del local me dice 'pasá por acá porque no están pidiendo'. Había mucha gente. Y viste que ahí hay una cola en la que pedís y otra en la que te dan la comida. Entonces, yo me mando y le dije que quería 10 hamburguesas. Le pagué, me da el cambio y al toque empiezan a gritarme 'te colaste, te colaste'. Y les dije: 'No me colé, chicos. No están pidiendo'. Y me dicen 'sí, te vamos a matar' y me ponen una trompada de atrás", recordó.





A partir de ese entonces, según el hijo de Carmen, fue que se desataron los incidentes, con los amigos de Federico queriendo tomarse revancha de la agresión.





"Eran cinco o seis pibes que empezaron a gritarme cosas. Y al toque que pasa, Ariel, el seguridad de mi vieja, me sacó y me dijo 'ni lo busques' y me llevó al auto", agregó Fede, quien aclaró que de inmediato decidieron llamar a la policía para hacer la denuncia, al tiempo que aclaró que en ningún momento fue demorado.





"Mis amigos también están lastimados. Me imagino que los otros chicos, también. Se agarraron a trompadas. Los chicos tomaron un poquito de más y se pusieron un poquito agresivos", afirmó el actor, quien consultado por "Si tengo que pedir disculpas, pido públicas disculpas. Pero yo fui el agredido, no el agresor". , afirmó el actor, quien consultado por Luis Ventura si hubo algún pedido de perdón de algunas de las partes, señaló: