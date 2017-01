Las confesiones que Fede Bal disparó en Intrusos sobre su amor por Laurita Fernández alarmaron gratamente a los aficionados a los culebrones. La historia no puede quedar allí. El público exige un final feliz, lleno de perdices, altares y sábanas blancas de seda.

La cuestión es que mientras la rubia sigue pateando la pelota de la ambigüedad con respecto a sus sentimientos por el hijo de Carmen Barbieri, el muchacho, con mucha sutileza, comienza a enviar algunas señales.

"Me pasa mucho cuando voy a bailar que las minas no se me acercan a chamuyar, bueno alguna que otra sí, pero al nivel de: 'No, él está con Laura', le dicen las amigas. '¿Qué sabés?', le digo.", avisó, en El Diario de Mariana.

Y después de exponer su "sufrimiento", como quien no quiere la cosa, Federico toma carrera y apunta al ángulo: "No estoy buscando que pase, pero si pasa, pasa".

