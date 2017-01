Fátima Florez no se llama Fátima Florez: ¿Qué nombre le pusieron sus padres?

Increíble sorpresa la que acabamos de llevarnos luego de enterarnos que Fátima Florez no se llama Fátima Florez. ¿Pero cuál es, realmente, el nombre de Fátima Florez? Según ella (Fátima Florez), fue su marido quien la aconsejó cambiarlo.

"Él me pedía que le hiciera personajes en la cama y un día me dijo: 'Vos te tenés que dedicar a imitar'", había contado hace un tiempo, Fátima Florez.

Pero esta semana, en una nota que concedió a Pronto, Fátima Florez, reveló el gran secreto: "Mi apellido es el que conocen, pero Fátima es artístico. Me lo eligió mi marido, que es devoto de la Virgen y toda la vida tuvo una santería en Liniers", explicó Fátima Florez.

Finalmente, a Fátima Florez no le quedó otra que correr el velo de su verdadera identidad: "Me llamo María Eugenia Florez, pero no quería decirlo para que no se perdiera la magia", reveló Fátima Florez... o/y María Eugenia.

No importa. De todos modos, para nosotros, Fátima Florez siempre será Fátima Florez...